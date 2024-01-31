Аккумулятор Apple Vision Pro оказался лучше, чем ожидалось

Авторы многих обзоров гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro обратили внимание на маленький объем аккумулятора, однако мало кто упомянул мощность батареи. Почему эта деталь важна, объяснили в издании Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объем аккумулятора Apple Vision Pro составляет 3116 мАч, что, на первый взгляд, очень мало. Особенно, если учесть, что даже у iPhone 15 Pro Max этот показатель равен 4441 мАч. Однако в Wccftech считают, что данное сравнение является некорректным.

Некорректность заключается в том, что при прямом сравнении многие не учитывают разницу в силе тока на выходе из аккумулятора. Если пересчитать ресурс батарей в ватт-часах (Втч), выяснится, что элемент питания Apple Vision Pro куда мощнее. Точнее - выяснится, что условная емкость батареи MR-гарнитуры равна 35,9 Втч, тогда как у iPhone 15 Pro Max - 17,1 Втч. В мАч измеряют заряд (емкость) батареи, в то время как Втч используются для измерения электрической энергии, которая может хранится в элементе питания.

При этом аккумулятор Apple Vision Pro все равно хватает всего на 2,5 часа работы. Это связано с тем, что MR-гарнитура представляет собой довольно энергоемкое устройство. Самую большую нагрузку на батарею оказывают два ярких дисплея microLED, процессор М2, а также многочисленные сенсоры и датчики.

Гарнитура Apple Vision Pro поступит в продажу в США уже 2 февраля 2024 года по цене, $3499. Первые обзоры устройства начали появляться вечером 30 января.

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