Apple разработает новую операционную систему

Корпорация Apple собралась выпустить новую операционную систему. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Упоминание о новой ОС обнаружили в коде tvOS 17.4 - операционной системы для приставок Apple TV. Здесь она фигурировала под названием homeOS. Журналисты медиа напомнили, что в 2021 году это название встречалось в объявлениях с вакансиями от Apple, но было удалено после того, как об этом написали в СМИ.

По словам обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, компания Тима Кука может работать над умным дисплеем, который будет конкурировать с Echo Show, Google Nest Hub и прочими девайсами. Гаджет, который будет управляться homeOS, получит основные функции HomePod и iPad - встроенную аудиосистему и большой дисплей.

Также Гурман отметил, что в 2018 году Apple работала над отдельной системой для устройств умного дома. Однако выпущенная смарт-колонка HomePod получила операционную систему tvOS. Специалист подчеркнул, что смарт-дисплей - умная колонка HomePod с экраном - может быть выпущен уже в 2024 году.

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