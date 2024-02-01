Браузер Microsoft Edge обвинили в краже вкладок

Фирменный браузер Microsoft Edge может перенести вкладки из Google Chrome без разрешения пользователя. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа заявили, что обнаружили свои сохраненные вкладки и историю поиска из Google Chrome в браузере Edge на двух из трех редакционных компьютеров. На проблему также обратил внимание редактор The Verge Том Уоррен: "Я не использую Microsoft Edge регулярно, и в качестве браузера по умолчанию у меня установлен Google Chrome".

По словам журналистов, которые обвинили Edge в "краже вкладок", проблема заключается в функции быстрого переноса от Microsoft, которая позволяет легко перенести данные из сторонних браузеров в Edge. Однако авторы заявили, что не активировали ее.

В материале говорится, что популярный среди пользователей сети Google Chrome и браузер Edge основаны на одном движке Chromium. Однако Edge, в отличие от других подобных приложений, сосредоточен на рекламе услуг и сервисов Microsoft.

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