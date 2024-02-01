Telegram стал одним из самых скачиваемых приложений в мире

По итогам 2023 года мессенджер Telegram занял шестое место в рейтинге самых скачиваемых приложений в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание "Код Дурова", ссылаясь на данные аналитической фирмы Data.ai.

В Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Франции, Италии и Испании мессенджер вошел в топ-3 по скачиваниям. А в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Италия - в топ-10 по объему потраченных денег на приложения в категории "Социальные сети".

Из данных Data.ai следует, что всего за 2023 года пользователи со всего мира потратили $8,99 трлн на приложения в категории "Социальные сети". Также статистика компании показала, что Telegram занял шестое место в мире по количеству уникальных пользователей в месяц.

Telegram - это популярный мессенджер, разработанный в том числе российским программистом и предпринимателем Павлом Дуровым. Сервисом ежемесячно пользуются более 800 млн человек.

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