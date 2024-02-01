Продажам iPhone предсказали снижение

В 2024 году компания Apple продаст меньше смартфонов, чем в предыдущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание PhoneArena.

По оценке аналитиков Barclays, до конца года Apple получит меньше прибыли от продажи iPhone. В аналитической записке говорится, что поставки снизятся из-за того, что iPhone 16 окажется недостаточно привлекательным для потребителей.

Авторитетный аналитик TF International Мин-Чи Ко также предсказал падение продаж смартфонов американского бренда. По словам Ко, до 2025 года Apple не будет значительно менять дизайн iPhone и не добавит в устройство важных функций.

"У Apple, возможно, будет самый значительный спад среди основных мировых брендов смартфонов в 2024 году", - заявил Мин-Чи Ко. Согласно прогнозу эксперта, в первой половине года поставки iPhone снизятся на 10-15 процентов. Снижение также продолжится во второй половине года, когда корпорация представит iPhone 16. Ко отметил, что Apple не успела отреагировать на появление новой парадигмы на рынке смартфонов, также он выделил сильную конкуренцию со стороны китайских производителей.

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