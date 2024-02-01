Раскрыты подробности ремейка «Ведьмака»

Оригинальная игра "Ведьмак" будет значительно переработана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание GamesRadar.

По словам топ-менеджера CD Projekt RED Якуба Рокоша, компания работает над ремейком игры "Ведьмак", вышедшей в 2007 году. Рокош раскрыл некоторые подробности будущего тайтла, отметив, что разработчики удалят часть контента в ремейке. Геймдизайнер подчеркнул, что разработчики уберут элементы и игровые механики, которые устарели со временем.

Также Рокош отметил, что CD Projekt RED напротив выделит тот контент и элементы игры, которые считает самыми удачными.

Журналисты издания предположили, что в том числе в ремейке "Ведьмака" не будет эротических картинок, которые мог коллекционировать главный герой. Также разработчики могут значительно переделать боевую систему, убрать лишние кат-сцены и доработать игру.

Оригинальный "Ведьмак", положивший начало трилогии, вышел в 2007 году. Его ремейк анонсировали в октябре 2022 года. Актуальной игрой серии является "Ведьмак 3: Дикая охота", которая появилась в 2015 году.

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