В США признали, что не готовы к эре искусственного интеллекта

Бывший кандидат на пост президента США, филантроп Эндрю Янг заявил, что США не готовы к воздействию искусственного интеллекта (ИИ). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в интервью Fox News.

"ИИ - это очень, очень мощная технология и набор инструментов, и в инструментах нет ничего положительного или отрицательного, но есть что-то положительное и отрицательное в том, как инструменты можно использовать... ИИ будет сопровождать драматические изменения... наши учреждения ни в коей мере не готовы к этому", - заявил Янг.

До этого основатель Microsoft Билл Гейтс назвал искусственный интеллект полезным для программистов.

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