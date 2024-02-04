Пентагон захотел превратить Starship Илона Маска в военный космический корабль

Министерство обороны США обратилось к аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX с предложением сделать разрабатываемый космический корабль Starship государственной собственностью. Это позволит Пентагону использовать космолет для "важных и потенциально опасных миссий" без заключения дополнительных контрактов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал об авиации Aviation Week (AW) со ссылкой на старшего советника SpaceX Гэри Генри.

По словам Генри, представители Минобороны США обсуждали с руководством SpaceX варианты использования Starship для выполнения очень специфических, рискованных, и, возможно, опасных задач военного ведомства.

Советник добавил, что в SpaceX пока не приняли решение и изучают возможные варианты ответа. Компания уже заключила контракт с ВВС США на разработку миссии Rocket Cargo с целью доставки грузов в космос, однако просьба Пентагона выходит за рамки существующего сотрудничества.

В американских ВВС уточнили, что существуют некоторые случаи использования техники, когда необходимо, чтобы транспортное средство принадлежало государству и находилось под его управлением. Представители вооруженных сил не уточнили, в каких сценариях это может потребоваться.

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