В Азербайджане заявили о важности принятия стратегии по кибербезопасности

Принятие стратегии по информационной безопасности и кибербезопасности в Азербайджане стало значительным достижением.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудник Администрации Президента Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде поделился этой информацией на III саммите IT-руководителей госучреждений, прошедшем в Баку.

"Перед нами стоит множество задач на текущий момент и на ближайшие годы. В стратегии четко определены цели и разработан план действий, который включает мероприятия для каждой организации. Наша основная задача сейчас - успешно реализовать этот план. Проведение таких саммитов является важной частью этого процесса. Работа ведется и в государственных структурах. Кабинет министров создал рабочую группу для координации действий. Также были даны конкретные поручения органам власти и специализированным учреждениям для своевременного выполнения плана мероприятий. Мы надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям эта национальная стратегия будет успешно выполнена. Главным результатом станет более эффективное использование информационных технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни", - отметил он.

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