https://news.day.az/hitech/1633996.html В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии
В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии
В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция по кибердипломатии.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на прошедшем в Баку III саммите IT-руководителей госучреждений.
"Данная конференция станет первой не только для Азербайджана, но и всего региона. Время проведения конференции запланировано на сентябрь 2024 года", - подчеркнул он.
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