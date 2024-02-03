После звонков ИИ с голосом Байдена в США задумались о запрете голосовых роботов

В Соединенных Штатах планируют ввести запрет на использование роботов при телефонных звонках живым людям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Engadget.

"Клонирование голоса и изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, уже сеют путаницу, заставляя потребителей думать, что мошенничество законно", - говорится в публикации со ссылкой на заявление председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессики Розенворсел.

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в штате Нью-Гэмпшир. Местным жителям от имени президента США Джо Байдена (и его голосом) стали поступать звонки с призывами не участвовать в предварительных выборах в их штате. Позже выяснилось, что обзвон проводился с использованием инструментов искусственного интеллекта стартапом ElevenLabs.

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