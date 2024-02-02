Пользователи разочаровались в iPhone 15

Авторы сервиса PerfectRec зафиксировали снижение уровня удовлетворенности пользователей iPhone 15. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты фиксировали отзывы владельцев новых смартфонов Apple с момента выхода устройств в продажу, в сентябре. По их словам, обычно пользователи ставят более высокие оценки продвинутым флагманам бренда, тогда как базовые модели имеют менее высокий рейтинг. В этом году ситуация изменилась.

В материале говорится, что потребители разочаровались смартфонами iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Так, количество пользователей, которые поставили максимальную оценку 15 Pro, в сентябре составляло 73,5 процента. В январе этот показатель снизился до 66,1 процента. В случае iPhone 15 Pro Max рейтинг упал с 77 до 72,5 процента.

Рейтинг базовых 15 и 15 Plus, напротив, вырос. Доля положительных оценок iPhone 15 увеличилась с 68,2 до 78,1 процента, iPhone 15 Plus - с 70 до 73,5 процента.

По словам специалистов PerfectRec, чаще всего владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max жаловались на сниженное время автономной работы, выступающий из корпуса блок камер и незначительные по сравнению с iPhone 14 изменения.

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