Honor запустила смартфон в стратосферу

Китайская компания Honor рассказала об испытаниях новой батареи для смартфона Magic6 Pro. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы, поступившем в редакцию "Ленты.ру", передает Day.Az.

Специалисты Honor рассказали, что при разработке девайса использовали технологию производства аккумуляторов с кремний-углеродным анодом вместо традиционного графита. Благодаря этому аппарат дольше работает при минусовых температурах. Чтобы испытать второе поколение кремний-углеродных батарей, Magic6 Pro запустили в стратосферу.

В компании рассказали, что кремниевый анод обеспечивает плотность мощности в 10 раз большую, чем графитовый, однако он также увеличивается в объеме до 300 процентов, что небезопасно. Поэтому инженеры Honor использовали кремний-углеродный анод, чтобы компенсировать недостатки материалов. Также благодаря новому чипу Power Enhanced Chip Honor E1 аккумулятор устройства может заряжаться с мощностью до 80 ватт.

Возможности Magic6 Pro работать при отрицательной температуре оценил известный YouTube-блогер под ником PhoneBuff. Автор поместил аппарат в камеру с температурой -20 градусов и запустил воспроизведение видео - устройство проработало 13 часов и 7 минут.

Honor Magic6 Pro был представлен в середине января. Девайс получил 6,8-дюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 8 Gen 3, от 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами 180, 50 и 50 мегапикселей, батарею емкостью 5600 миллиампер-часов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!