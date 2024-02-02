Продажи Apple в Китае обвалились на 13 процентов. О показателях компании сообщили в отчете по итогам первого квартала 2024 финансового года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За квартал производитель реализовал техники на 20,8 миллиарда долларов - падение продаж стало рекордным с 2018 года. Как отмечают опрошенные Bloomberg аналитики, компания теряет влияние на китайском рынке, на который приходится примерно пятая часть ее продаж. После публикации отчета акции Apple на бирже Nasdaq в США подешевели на 2,15 процента, до 182,85 доллара.

Китайский рынок - третий по величине продаж для Apple. При этом сегмент телефонов в КНР самый конкурентный, добавил финансовый директор компании Лука Маэстри. По словам гендиректора Тима Кука, он очень оптимистично настроен в отношении Китая в долгосрочной перспективе.

По данным аналитиков Jefferies, в первую неделю 2024 года продажи iPhone в Китае упали на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За весь 2023 год снижение продаж составило 3 процента. Чтобы стимулировать граждан покупать телефоны на фоне низкого спроса и растущей конкуренции Apple решила снизить цены на последние модели iPhone на 500 юаней.

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