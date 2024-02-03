Китай запустил коммерческий спутник Земли с искусственным интеллектом

Китайское национальное космическое агентство вывело на орбиту Земли первый в мире коммерческий спутник, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CGTN).

По данным телеканала, созданный компанией Guoxing Aerospace Technology спутник "Жунпяо", также называемый "Синшидай-18", оснащен интегрированной сетью зондирования. Его задачей является проверка работы нейросетевых алгоритмов Synaesthesia fusion AI. Кроме того, в будущем его можно будет использовать как элемент коммуникационных сетей.

Космический аппарат был выведен на орбиту ракетой-носителем "Цзелун-3" вместе с еще восьмью спутниками. Запуск состоялся в 06:06 по московскому времени. Для "Цзелун-3" этот запуск стал третьим.

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