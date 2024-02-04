Отстыковку Crew Dragon с экипажем от МКС вновь перенесли

Компания SpaceX снова перенесла отстыковку от Международной космической станции корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space, теперь она планируется не ранее 6 февраля.

Как передает Day.Az, ранее отстыковка Crew Dragon была перенесена на 5 февраля. "Погода у побережья Флориды остается неблагоприятной для того, чтобы Dragon и экипаж Ax-3 отстыковались и вернулись на Землю. Теперь мы планируем отстыковку Dragon не ранее вторника, 6 февраля", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице SpaceX в X.

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