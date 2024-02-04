Турецкий бронетранспортер PARS ALPHA 8X8 впервые представлен на выставке в Эр-Рияде

На выставке оборонной продукции World Defense Show в Саудовской Аравии был представлен турецкий бронетранспортер пятого поколения PARS ALPHA 8X8, выпускаемый компанией FNSS, передает Day.Az.

Генеральный директор FNSS, Наил Курт, сообщил, что PARS ALPHA 8X8 представляет собой результат 35-летних усилий инженеров компании, направленных на совмещение технологических разработок, опыта и обратной связи от клиентов, чтобы создать бронетранспортер, отвечающий требованиям безопасности в регионе.

Особенности PARS ALPHA 8X8 включают в себя уникальное распределение внутреннего пространства, где силовая группа разделена отделением для машиниста и прочего личного состава, а также защиту от мин и баллистическую защиту. Габариты бронетранспортера уменьшены, а его мощность достигает 700 лошадиных сил.

Также важными особенностями PARS ALPHA 8X8 являются регулируемая гидропневматическая подвеска, которая позволяет изменять дорожный просвет, и возможность подъема автомобиля в условиях высокой минной опасности. Эти технические характеристики делают PARS ALPHA 8X8 эффективным для различных задач на протяжении ближайших 30-40 лет.

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