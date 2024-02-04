Еврокомиссию призвали контролировать Telegram

Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram.

Как сообщает Day.Az, об этом австрийской газете Die Presse заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Мы направили в Европейскую комиссию наши опасения по поводу платформы Telegram", - заявила она.

По словам Каллас, через Telegram распространяется "много дезинформации", а некоторые каналы "служат благодатной почвой для экстремистских групп".

"Чтобы противостоять этой угрозе, нам необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения", - заключила она.

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