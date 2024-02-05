Названы опасные привычки, которые вредят смартфону

Смартфону можно навредить, если использовать его в период экстремальных температур.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал "Москве 24" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Любые экстремальные температуры для смартфона не очень хороши, так же как и для человека. При сильной жаре аппарат греется, быстрее разряжается. При большом минусе он тоже разряжается быстрее. Высокая влажность также опасна. Рано или поздно она убивает электронику", - пояснил эксперт.

Кроме того, он не рекомендует протирать экран и разъемы устройства спиртом и обеззараживающей жидкостью, потому что это может залить мембраны и микрофоны телефона, а также привести к окислению разъемов. Лучше всего для этих целей использовать ультрафиолетовый обеззараживатель, отметил Муртазин.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов также добавил, что смартфону может навредить установка большого количества приложений.

"Большинство программ так или иначе потребляют какие-то ресурсы, даже если неактивны. Они в фоновом режиме используют и батарейку, и память. Это все может негативно сказываться на работе смартфона. Он будет быстро разряжаться, тормозить", - предупредил он.

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