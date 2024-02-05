Apple объяснила, как работает сканер радужной оболочки глаза в Vision Pro

После запуска Vision Pro компания Apple поделилась дополнительной информацией об опции аутентификации пользователей в гарнитуре Optic ID.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это обратило внимание издание MacRumors.

Optic ID распознает уникальность радужной оболочки, цветной части глаз, что позволяет пользователям быстро снимать блокировку Vision Pro, подтверждать покупки в Apple Pay, входить во многие сторонние приложения, получать доступ к конфиденциальным личным данным и не только. Приложения, поддерживающие Face ID и Touch ID на iPhone и iPad, автоматически получают поддержку Optic ID на Vision Pro.

"Подобно тому, как Touch ID произвел революцию в аутентификации с помощью отпечатка пальца, а Face ID произвел революцию в аутентификации с помощью распознавания лиц, Optic ID произвел революцию в аутентификации с использованием распознавания радужной оболочки глаза", - заявляет Apple.

Optic ID по умолчанию сканирует оба глаза. Также Optic ID обновляет зарегистрированный шаблон после каждой разблокировки во избежание сбоев из-за смены размера зрачков при разном освещении. Apple утверждает, что все биометрические данные шифруются, хранятся только на устройстве и не передаются в iCloud или другие облачные хранилища.

Optic ID разработан с учетом того, что у пользователя Vision Pro может быть только один глаз.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!