Индия отправит в космос человекоподобного робота

Индия в третьем квартале 2024 года запланировала отправить в космос человекоподобного робота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на госминистра Джитендра Сингха, отвечающего в индийском правительстве за атомную и космическую отрасли.

Беспилотная миссия будет предварять пилотируемую. "Беспилотная миссия Vyommitra запланирована на третий квартал этого года", - сказал чиновник.

Госминистр добавил, что в ходе беспилотной миссии планируется имитировать человеческие функции в космической среде и взаимодействовать с системами жизнеобеспечения. Среди возможностей робота - контролирование параметров корабля, управление его шестью панелями, ответы на запросы с наземного пункта.

23 августа индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны, что позволило Индии стать четвертой страной в мире, которой удалось это сделать.

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