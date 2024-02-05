Хуситы могут саботировать работу интернета в мире

Телекоммуникационные компании, связанные с правительством Йемена, признанным ООН, заявили, что, по их мнению, повстанцы-хуситы планируют саботировать сеть подводных кабелей в Красном море, имеющих решающее значение для функционирования в западных странах интернета и передачи финансовых данных, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Предупреждение прозвучало после того, как связанный с хуситами Telegram-канал опубликовал карту кабелей, проходящих по дну Красного моря. Изображение сопровождалось сообщением: "Есть карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира через море. Похоже, Йемен расположен в стратегически важном месте, поскольку рядом с ним проходят интернет-линии, соединяющие целые континенты, а не только страны".

Компания Yemen Telecom заявила, что в течение последних нескольких лет предпринимала дипломатические и юридические усилия, чтобы убедить глобальные международные телекоммуникационные альянсы не иметь никаких дел с хуситами, поскольку это позволило бы террористической группировке получить знания о том, как работают подводные кабели. По оценкам специалистов, через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика по оптоволоконным трубам.

В своем заявлении йеменская General Telecommunications Corporation осудила угрозы террористического ополчения в отношении международных подводных кабелей. Она предупредила, что 16 подводных кабелей, толщина которых зачастую не превышает толщины шланга и которые уязвимы к повреждениям от якорей судов и землетрясений, проходят через Красное море в сторону Египта. Один из самых стратегически важных - кабель Азия - Африка - Европа AE-1 протяженностью 25 тысяч километров, который идет из Юго-Восточной Азии в Европу через Красное море.

На прошлой неделе аналитики Форума безопасности стран Персидского залива в своем докладе заявили, что "кабели остаются в безопасности скорее из-за относительной технологической отсталости хуситов, чем из-за отсутствия мотивации".

В докладе говорится, что "хуситы сохраняют возможность преследовать надводное судоходство с помощью ракет и быстроходных судов, но у них нет подводных аппаратов, необходимых для того, чтобы добраться до кабелей".

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