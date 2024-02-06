В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что благодаря новой функции в WhatsApp можно будет выбрать избранные контакты. "Избранные появятся во вкладке звонков, так что позвонить пользователям из этого списка можно будет в одно касание", - говорится в статье.

Функция для обозначения избранных контактов пока находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения. "Опция не только упрощает процесс звонков, но и отражает приверженность WhatsApp приоритетности пользовательских предпочтений", - отметили специалисты.