В США робота вооружили ракетами Brimstone

Американская компания General Dynamics Land Systems (GDLS) вооружила роботизированную боевую платформу самонаводящейся ракетой Brimstone. Боевого робота представили на выставке вооружения и военной техники World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, передает Army Recognition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Машина Tactical Robot eXperimental (TRX) получила две пусковые установки, которые позволяют нести восемь ракет. "С помощью этого демонстратора GDLS предлагает потенциальную концепцию операций, в которых TRX, оснащенный управляемыми ракетами, мог бы оказывать поддержку разведывательным группам в выявлении угроз", - отметили в публикации.

Грузоподъемность 10-тонного робота TRX составляет 450 килограммов. Гусеничная машина получила гибридную силовую установку на основе дизельного мотора и электродвигателей. TRX оснащена современными оптическими приборами и встроенными алгоритмами искусственного интеллекта, обеспечивающими полуавтономную работу робота.

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