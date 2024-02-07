Морозы сильно ударили по "майнингу" биткоинов

Крупнейшие американские майнеры были вынуждены значительно сократить производство биткоинов (BTC) в январе из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет Blockwoks.

Добыча Marathon Digital за период снизилась на 42% по сравнению с предыдущим месяцем - с 1853 BTC в декабре до 1084 BTC в январе.

"Перебои, связанные с погодой и сбоями оборудования, привели к отключению объектов", - пояснил глава компании Фред Тиль.

Производство биткойнов Riot Platforms за январь упало до 520 BTC против 619 BTC месяцем ранее. CleanSpark, Cipher Mining и Bitfarms сократили добычу на 20%. Они сгенерировали 577 BTC, 371 BTC и 357 BTC соответственно.

Майнинговая компания Core Scientific, которая только недавно вышла из состояния банкротства и повторно зарегистрировалась на Nasdaq, в январе добыла 1027 BTC по сравнению с 1177 BTC за последний месяц 2023 года.

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