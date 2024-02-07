Apple добавила простой сброс пароля в Vision Pro после жалоб пользователей

Apple выпустила бета-версию VisionOS 1.1, в которой энтузиасты обнаружили возможность простого сброса настроек Vision Pro на тот случай, если пользователь забыл пароль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

На данный момент невозможно сбросить настройки Vision Pro за пределами приложения "Настройки", а приложение "Настройки" недоступно без ввода пароля. Это означает, что любому, кто не сможет вспомнить свой пароль, придется нести Vision Pro в Apple Store или сервисный центр.

В бета-версии ‌VisionOS 1.1 энтузиасты обнаружили намек на добавление опции, которая позволит сбрасывать пароль без обращения в магазин или сервис. Этим намеком является системное уведомление, которое пользователи будут получать после многих попыток ввести код.

"Apple Vision Pro заблокирован системой безопасности. Вы можете подождать и снова ввести пароль или стереть и сбросить настройки Apple Vision Pro прямо сейчас", - гласит текст этого уведомления.

Предполагается, что такой сброс приведет к удалению всего содержимого с устройства. После очистки Vision Pro можно снова настроить как новое устройство, добавив другой пароль.

Когда выйдет публичная версия VisionOS 1.1, не сообщается.