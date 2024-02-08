Продажи планшетов рухнули до рекордного уровня

Мировые поставки планшетов рухнули. Об этом сообщается в отчете фирмы IDC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценке специалистов, глобальные поставки планшетов в четвертом квартале 2023 года сократились на 17,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 36,8 миллиона единиц. Это самое большое снижение с четвертого квартала 2016 года. За целый 2023 год продажи составили 128,5 миллиона штук - они достигли рекордно низкого уровня с 2011 года.

В материале говорится, что без каких-либо улучшений в мировой экономике покупка планшетов не является приоритетной для потребителей. "Ожидается, что в 2024 году появятся некоторые возможности для восстановления рынка, при условии, что год будет более экономически устойчивым", - отметил аналитик IDC Анурупа Натарадж.

Лидером на рынке планшетов осталась Apple, которая в четвертом квартале 2023 года получила долю 40,6 процента. На втором и третьем местах оказались Samsung и Huawei - 19,8 и 7,6 процента соответственно. В топ-5 также попали Lenovo и Xiaomi.

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