Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса за игру в World of Warcraft

Житель Венгрии попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную игру в World of Warcraft. Мужчина играл в игру более двух дней без перерыва. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игрока зовут Барнабас Вужити-Жолнай, он работает шеф-поваром в Будапеште. Его рекордный стрим по World of Warcraft длился 59 часов и 20 минут, что в два с половиной раза больше предыдущего мирового рекорда - 23 часа и 31 минута.

Однако сам Барнабас признался, что после 30 часов игры ему стало скучно. Более того, через 45 часов он заметил у себя галлюцинации. Все это время он зачищал подземелья со своими друзьями и сражался с другими игроками на аренах. После каждого часа игры ему давали пять минут отдыха, которые он мог использовать на физиологические нужды.

"Мне нравится эта игра, и я повторю рекорд, если он будет побит. Это мое на всю жизнь - я хочу, чтобы все это знали", - поделился венгерский рекордсмен.

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