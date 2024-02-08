Пользователей ПК атаковали рекламой Windows 11

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 пожаловались на появление полноэкранной рекламы от Microsoft. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам владельцев компьютеров, реклама стала появляться после установки дополнительного обновления, вышедшего для Windows 10 в январе. Баннеры с предложением обновиться до Windows 11 возникают хаотично, при этом они разворачиваются на весь экран, мешая работе за компьютером.

Журналисты медиа заметили как минимум четыре вида баннеров, с помощью которых Microsoft атаковала своих пользователей. На первом компания сообщает, что компьютер можно бесплатно обновить до Windows 11, на втором корпорация рекомендует перейти на более новую ОС, обещая плавный переход. На третьем баннере авторы рекламы перечисляют особенности ОС нового поколения, которых нет в Windows 10. Наконец, на четвертом баннере говорится, что Windows 10 можно сохранить, но при желании пользователь всегда может обновиться.

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