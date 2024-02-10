Google заплатит сотни миллионов долларов из-за закрытой соцсети

Американская корпорация Google согласилась выплатить сотни миллионов долларов пользователям закрытой в настоящее время соцсети Google+. Об этом сообщает издание The Record, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В октябре 2018 года пользователи Google+ обвинили компанию в том, что их личные данные были слиты в сеть, однако корпорация не сообщала об этом. Спустя шесть лет руководители Google согласились на компенсацию истцам, которые понесли ущерб, - фирма заплатит около 350 миллионов долларов.

Юристы корпорации отметили, что в Google считают, что в результате слива данных никто не пострадал, а также у компании есть "достойные аргументы в защиту заявленных претензий". Однако в корпорации решили не тратить своего времени и внимания на судебную тяжбу.

Судебный иск против Google был подан после выхода материала The Wall Street Journal. В газете сообщалось, что в свободном доступе оказались личные данные пользователей, включая полные имена, адреса электронной почты, даты рождения, пол, фотографии профиля, места проживания, род занятий и семейный статус.

Google+ - социальная сеть, запущенная в июне 2011 года. В апреле 2019 года соцсеть была закрыта.

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