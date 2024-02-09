Эффектный, стильный и доступный. Чем вас удивит смартфон HONOR X8b

HONOR X8b - еще один представитель обновленной серии смартфонов от HONOR. Основная цель таких девайсов - предложить покупателям телефоны с невысокой ценой и передовыми характеристиками. Это тонкая грань, которую легко перешагнуть. Но у HONOR из раза в раз все получается. Получилось ли у HONOR X8b? Еще как!

Роскошный вид

У HONOR X8b три расцветки, но одну из них можно назвать выдающейся. Крышка смартфона в изумрудно-зеленом цвете сделана из гладкой экокожи, украшенной рисунком из перфорации. Такой вариант не только выглядит на все сто, но и отличается практичностью, потому что поверхность всегда остается чистой. Для любителей классики тоже есть есть варианты - серебристый и черный HONOR X8b. У них основное внимание привлекает элегантное оформление камеры на тыльной площадке.

Передовой дисплей

Мы уже привыкли к хорошим дисплеям. Казалось, выделиться чем-то новеньким здесь уже сложно. Но HONOR удалось. Матрица нового смартфона характеризуется высокой частотой ШИМ - 3240 Гц, благодаря чему дисплей не мерцает и, соответственно, не напрягает глаза. Кроме того, в смартфоне аппаратными средствами снижается негативное влияние синего света. Ваши глаза точно скажут "спасибо" за заботу бренда о вашем зрении.

Кроме того, дисплей HONOR X8b отличается повышенной устойчивостью к повреждениям. Сама матрица, разумеется, соответствует самым высоким современным стандартам. Это и большая диагональ 6,7 дюйма, и высокое разрешение 2412х1080 пикселей, и возможность отображать более миллиарда цветов, и огромный запас яркости даже для самого солнечного дня, и тончайшие рамки, что редкость для этой ценовой категории. Дисплей HONOR X8b - что-то удивительное, словно доставшееся от телефона в несколько раз дороже.

Четкие фото

В HONOR не поскупились на хорошую камеру и установили в HONOR X8b датчик на 108 Мп. Фото - максимально детализированные, с точной цветопередачей и отменным качеством при ночной съемке. Если хотите поэкспериментировать, попробуйте поработать с макрокамерой и широкоугольным сенсором со встроенным датчиком глубины сцены.

Достойная мощь и много памяти

В качестве процессора используется Snapdragon 680. Это шустрый восьмиядерный чип, возможностей которого хватает и для игр, и для плавной работы интерфейса, и для просмотра видео, и для быстрой обработки фото. Кроме того, технология расширения оперативной памяти HONOR RAM Turbo позволяет увеличить объем ОЗУ вдвое - до 16 ГБ. Благодаря этому в фоновом режиме могут оставаться десятки приложений. То есть у вас практически всегда в мгновенном доступе остаются все важные программы.

Умная система

HONOR X8b работает на новой версии операционной системы MagicOS 7.2. Она отличается высоким быстродействием и бесшовным взаимодействием с другими устройствами HONOR. Так, вы можете мгновенно пересылать файлы или отобразить экран смартфона на ноутбуке. В оформлении интерфейса появилась Magic Capsule. Это функция, которая динамически отображает уведомления от приложений во всплывающем окошке, аккуратно встроенном в вырез с фронтальной камерой.

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HONOR X8b уже доступен в продаже. Купить смартфон можно в магазинах партнеров Irshad, Baku Electronics, Soliton, Elit Optimal, Umico и Music Gallery в двух комплектациях, модель с объемом памяти 8 Гб /128 Гб за 449.99 AZN и 8 Гб/ 256 Гб за 549.99 AZN.