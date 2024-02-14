Apple удалила из iOS важную функцию

Компания Apple удалила поддержку веб-приложений из iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в iOS была доступна функция создания веб-приложений: пользователям разрешали добавлять на главный экран ярлыки на сайты, которые открывались как приложения - с поддержкой полноэкранного вида и уведомлениями. В новой версии ОС важная для пользователей iPhone функция была удалена.

После того как инженеры Apple убрали поддержку веб-приложений в iOS 17.4, ярлыки начали открываться не в полноэкранном режиме, а во встроенном браузере Safari, как обычные сайты. По словам журналистов издания, функция веб-приложений оказалась отключена как минимум для пользователей из стран Евросоюза (ЕС), что может быть связано со скорым появлением на iPhone альтернативных App Store магазинов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!