Apple признала проблему с экранами новейших смарт-часов

Во внутреннем сообщении, разосланном на этой неделе авторизованным сервисным центрам, Apple заявила, что "знает" и "расследует" проблему случайных срабатываний у дисплеев Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Некоторые клиенты могут сообщать, что у их Apple Watch Series 9 или Apple Watch Ultra 2 проявляются ложные прикосновения к дисплею. Некоторые клиенты называют их "призрачными" прикосновениями", - говорится в записке Apple.

Согласно описанию проблемы, она может привести к непреднамеренным вызовам и невозможности ввести код разблокировки на устройстве.

Apple рекомендовала пользователям затронутых проблемой часов регулярно обновлять программное обеспечение своих Apple Watch. Компания надеется, что сможет решить эту неисправность в будущем обновлении watchOS. Apple не сообщила, насколько широко распространена проблема, и не указала предполагаемые сроки ее решения.

Apple поручила техническим специалистам не ремонтировать затронутые проблемой модели смарт-часов, пока она проводит расследование. В качестве временного решения проблемы компания рекомендовала столкнувшимся с багом пользователям принудительно перезагрузить свои Apple Watch. Для этого нужно одновременно удерживать Digital Crown и боковую кнопку в течение как минимум 10 секунд, пока на экране не появится логотип Apple.

Модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 были выпущены в сентябре 2023 года.

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