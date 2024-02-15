Microsoft отказалась от выпуска Windows 12
Компания Microsoft анонсировала выпуск большого обновления Windows 11. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Информацию об этом специалисты обнаружили в журнале изменений сборки Windows 11 Insider Preview. В нем говорится, что 24H2 окажется следующим крупным ежегодным обновлением, которое выйдет для Windows 12.
По словам журналистов медиа, это может с большой долей вероятности означать, что Microsoft отказалась от выпуска Windows 12 в 2024 году. Авторы полагают, что корпорация не будет выпускать два крупных апдейта - обновление Windows 11 и новое поколение ОС - в один год. Также в Microsoft подчеркнули, что корпорация планирует и дальше выпускать по одному глобальному обновлению для собственной операционной системы в год.
В материалах Windows 11 24H2 говорится, что обновление будет включать поддержку запуска команд sudo, переработанное приложение с настройками системы, больше новых контекстных команд помощника с искусственным интеллектом (ИИ) Microsoft Copilot.
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