В WhatsApp появится новая функция
В мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая пользователям добавлять некоторые контакты в категорию "Избранное". Об этом говорится в сообщении на портале WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Пользователи смогут вручную добавить контакты в эту категорию. Предполагается, что эта функция будет полезна тем, кто пишет большое количество сообщений и совершает много звонков. "WhatsApp помогает сделать ключевые беседы приоритетными и обеспечивает пользователям быстрый и легкий доступ к тем контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют", - уточняется в материале.
В WABetaInfo отмечают, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения. Сейчас она находится в стадии разработки.
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