В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая пользователям добавлять некоторые контакты в категорию "Избранное". Об этом говорится в сообщении на портале WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователи смогут вручную добавить контакты в эту категорию. Предполагается, что эта функция будет полезна тем, кто пишет большое количество сообщений и совершает много звонков. "WhatsApp помогает сделать ключевые беседы приоритетными и обеспечивает пользователям быстрый и легкий доступ к тем контактам, с которыми они чаще всего взаимодействуют", - уточняется в материале.

В WABetaInfo отмечают, что функция будет доступна в следующем обновлении веб-версии приложения. Сейчас она находится в стадии разработки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!