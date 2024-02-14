Samsung добавит ИИ в наушники

Компания Samsung выпустит обновление для своих наушников, после чего они получат поддержку функции синхронного перевода прямой речи под названием Live Translate.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал 91mobiles.

Функция Live Translate обеспечивает голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в режиме реального времени в обе стороны. Причем для работы перевода не требуется подключение к интернету. Нововведение было представлено в рамках ИИ-функций Galaxy AI на презентации Samsung Galaxy S24.

Согласно утекшей в сеть фотографии, функция заработает у владельцев смартфонов линейки Galaxy S24 на наушниках Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds FE. Для ее использования нужно будет обновить приложение Galaxy Buds. Как и когда она заработает, неизвестно.

Также не сообщается о поддерживаемых языках. Вероятнее всего, на старте русского языка не будет. Например, на смартфонах Galaxy S24 поддерживаются только английский, испанский, французский, итальянский, китайский, японский и корейский языки.