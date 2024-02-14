Инсайдер назвал главные изменения в iPhone 16 Pro

Смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат увеличенные аккумуляторы и память до 2 ТБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на корейского инсайдера.

Согласно многочисленным утечкам, iPhone 16 Pro оснастят дисплеем на 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max - экраном на 6,9 дюйма. В актуальных iPhone 15 Pro и 15 Pro Max используются дисплеи на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Кроме того, новинки получат экраны OLED MLA (Micro Lens Array), которые обеспечат более высокую яркость угла обзора.

Обе модели iPhone 16 Pro оснастят кнопкой Capture для камеры, новым чипом A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти. Максимальная емкость встроенного накопителя будет увеличена с 1 ТБ до 2 ТБ.

Также ожидается, что iPhone 16 Pro Max получит аккумулятор емкостью 4676 мАч (в 15 Pro Max - 4441 мАч). Благодаря новому энергоэффективному чипу и увеличенной батарее, iPhone 16 Pro Max должен стать самым долгоиграющим смартфоном Apple. iPhone 16 Pro в свою очередь получит аккумулятор на 3355 мАч.