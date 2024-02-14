На этих компьютерах невозможно будет установить Windows
Microsoft намерена запретить установку еще невышедшей версии Windows 11 24H2 на компьютеры с устаревшими процессорами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это требование будет дополнительным к уже существующим критериям для установки операционной системы, сообщает портал Neowin.
Как выяснил исследователь Боб Пони, теперь необходимо, чтобы процессор поддерживал инструкцию POPCNT, которая считает количество единичных битов в числе. По его словам, POPCNT используется в разных системных файлах Windows 11 24H2, из-за чего без этой инструкции ОС не сможет загрузиться на компьютере.
Такое решение создаст проблемы для владельцев старых ПК, которые не поддерживают POPCNT. Например, это коснется пользователей компьютеров с процессорами AMD Turion II и Intel Core 2 Duo, выпущенных до 2008 года.
С выходом Windows 11 Microsoft внедрила к требованиям для установки Windows 11 поддержку модуля TPM 2.0. Компания рекомендует пользователям приобретать новые компьютеры или ноутбуки с предустановленной Windows 11, если их текущие устройства не соответствуют требованиям. Тем не менее энтузиасты обходили это ограничение.
Релиз следующего крупного обновления Windows 11 (24H2) запланирован на осень текущего года.
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