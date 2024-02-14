Нейросети использовали для производства фальшивых удостоверений личности

Мошенники могут использовать искусственный интеллект для создания поддельных паспортов и водительских удостоверений, которые успешно проходят проверку KYC (Know Your Customer) на популярных криптобиржах.

Закрытый в настоящее время сайт OnlyFake предлагал создание реалистичных изображений поддельных удостоверений личности с помощью нейросетей всего за $15, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В ходе эксперимента журналисты разместили заказ на создание фальшивых водительских прав Калифорнии с использованием настоящей фотографии, но вымышленных имени и адреса.

Полученное изображение выглядело очень правдоподобно. Оно содержало снимок документа, который якобы лежал на ковре. Журналисты утверждают, что подделка смогла пройти онлайн-верификацию на криптовалютной платформе OKX.

Эксперты опасаются, что такие технологии могут использоваться для создания фейковых аккаунтов в социальных сетях и на финансовых платформах, а также для кражи персональных данных реальных людей.

Хотя OnlyFake уже закрыт, аналогичные сервисы могут появляться и впредь на фоне прогресса в области генеративного ИИ.