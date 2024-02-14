И Google добавит ИИ в наушники

На прошлой неделе Google анонсировал виртуального помощника Gemini, который должен заменить Bard, Google Assistant и другие технологии искусственного интеллекта. Во время презентации представители компании сосредоточились на смартфонах: специальное мобильное приложение Gemini уже доступно в некоторых странах.

Но, как оказалось, Gemini появится и на других устройствах Google, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Журналисты 9to5Google исследовали бета-версию приложения Google (15.6) и обнаружили в ней интересное сообщение: "Мобильное приложение Gemini работает над расширением, чтобы сделать его доступным на ваших наушниках".

Это значит, что скоро новый голосовой помощник появится на беспроводных наушниках вместо Google Assistant. Когда это случится - непонятно.

Например, Pixel Buds Pro до сих пор запускают Google Assistant, даже если Gemini включен на вашем телефоне.