В Google рассказали о кибероперациях ХАМАС перед нападением на Израиль

Боевики палестинского движения ХАМАС не проводили кибероперации непосредственно перед нападением на Израиль в октябре 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете корпорации Google, посвященном конфронтации ХАМАС и Израиля в киберпространстве.

"По нашим оценкам, ХАМАС целенаправленно не проводило кибероперации для тактической поддержки нападения 7 октября. Не было никаких изменений в [особенностях] операций в преддверии нападения, а большинство зафиксированных операций в предшествующие месяцы были связаны с внутрипалестинскими и региональными действиями на Ближнем Востоке, что соответствует их обычной деятельности", - сказано в отчете.

Специалисты подчеркивают, что и после 7 октября "значительной активности" ХАМАС в киберпространстве они не фиксировали. Тем не менее, как говорится в отчете, за некоторое время до нападения связанные с ХАМАС группировки проводили массовые фишинговые рассылки пользователям из Египта, Иордании, Израиля, Палестины и Туниса. Хакеры таким образом пытались заполучить данные пользователей с электронной почты и разослать вредоносные программы. Хакеры ХАМАС, утверждают аналитики корпорации, пытались собрать разведданные о внутренних делах Палестины.

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