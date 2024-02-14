SpaceX сведет с орбиты 100 спутников Starlink

Компания SpaceX планирует свести с орбиты около 100 старых спутников Starlink. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сведены с орбиты будут космические аппараты (КА) ранних версий с конструктивными недостатками, которые могут привести к невозможности маневрирования спутников на орбите. "Эти спутники в настоящее время маневренны и эффективно обслуживают пользователей, но команда Starlink выявила общую проблему в этой небольшой группе спутников, которая может увеличить вероятность отказа в будущем", - заявили в SpaceX.

В компании уточнили, что указанные КА будут постепенно понижать свою орбиту в течение полугода.

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