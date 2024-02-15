Разработчики Telegram сделают мессенджер интереснее для бизнеса

В бета-версии Telegram для Android обнаружены отсылки на новые функции, которые могут появиться в рамках платной подписки Telegram Premium. На возможные нововведения в популярном мессенджере обратил внимание канал Telegram Info (TGInfo), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно коду в бета-версии, одна из возможных функций - указание часов работы в профиле организации. Это позволит клиентам знать, когда они могут обращаться по интересующим их вопросам.

Другое нововведение заключается в использовании заготовленных ответов для общения с клиентами. Бизнесы-аккаунты смогут создавать и отправлять сообщения с текстом, изображениями и видео, используя предустановленные шаблоны. Это ускорит и упростит процесс ответа на часто задаваемые вопросы.

Отмечается, что пока эти функции не были официально объявлены разработчиками Telegram. В связи с этим они могут измениться в будущем, либо вовсе не дойти до релизной версии. Пока что в мессенджере не было функций специально для бизнеса. Например, в конкурирующем WhatsApp для этого предусмотрено отдельное приложение.

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