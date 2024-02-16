Microsoft нашла новые аргументы для перехода на Windows 11
Компания Microsoft начала новую рекламную кампанию по продвижению Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа обратили внимание на рекламные баннеры и ролики, которые появились в сети. По словам авторов, в них разработчики нашли новые аргументы для перехода с Windows 10 на Windows 11. В первую очередь в Microsoft заявили, что новую ОС легко установить - для этого нужно лишь запустить процесс установки в настройках системы.
Также в корпорации заметили, что ОС нового поколения безопаснее, чем Windows 10, так как для нее выходят актуальные патчи. Кроме того, многие элементы системы были обновлены и улучшены - например, меню "Пуск", встроенный в систему файловый менеджер "Проводник" и другие сервисы.
По словам журналистов, раньше в Microsoft использовали другие аргументы для того, чтобы завлечь пользователей. Так, перед выходом ОС в компании отмечали, что система позволит эффективно использовать возможности ПК, спустя пару месяцев в рекламе говорилось о повышении производительности.
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