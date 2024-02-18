Сетевой гигант Cisco объявил о массовых увольнениях

Производитель сетевого оборудования, американская Cisco, объявила о массовых увольнениях персонала. О намерениях фирмы сократить более четырех тысяч сотрудников сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания собирается уволить пять процентов глобальной рабочей силы. Ради жесткой экономии Cisco также снизила целевой показатель годовой выручки с 53,8-55 миллиардов до 51,5-52,5 миллиарда долларов. После этих новостей акции производителя ли более чем на 5 процентов. Аналитики предполагают, что спрос на продукты Cisco останется низким, так как клиенты в телекоммуникационной отрасли ограничивают расходы и избавляются от избыточных запасов сетевого оборудования.

"Мы по-прежнему наблюдаем слабый спрос со стороны наших клиентов, предоставляющих телекоммуникационные и кабельные услуги", - заявил генеральный директор компании Чарльз Роббинс.

Компания, в которой работает 85 000 сотрудников, планировала увольнения и реструктуризацию, чтобы сосредоточиться на быстрорастущих отраслях. На выходные пособия и другие расходы, связанные с увольнениями персонала, планируют потратить порядка 800 миллионов долларов.

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