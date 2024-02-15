https://news.day.az/hitech/1637584.html В Азербайджане будет вестись официальный реестр космических объектов
В Азербайджане будет вестись официальный реестр космических объектов
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением закона "О космической деятельности" от 24 июня 2023 года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, в "Перечень видов имущества, зарегистрированных в официальных реестрах движимого имущества, и административных органов, осуществляющих их регистрацию" добавлены космические объекты.
Официальный реестр космических объектов в Азербайджане будет вести министерство цифрового развития и транспорта.
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