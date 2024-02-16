Компания NVIDIA обогнала Alphabet по капитализации и заняла третье место в списке самых дорогих публичных компаний США. По итогам торгов в среду, 14 февраля, акции NVIDIA подскочили на NASDAQ на 2,46%, до $739, что увеличило рыночную стоимость самой до $1,825 трлн. Бумаги материнской компании Google в тот же день подорожали на NASDAQ на 0,55%, до $145,94, а ее капитализация составила $1,821 трлн, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

В ходе торгов на премаркете в четверг, 15 февраля, акции NVIDIA в моменте упали на 0,61%, до $734,49, а котировки Alphabet снизились на 1,56%, до $143,67.

NVIDIA вошла в топ-3 самых дорогих компаний США в преддверии выхода отчетности за четвертый квартал, отмечает Reuters. Бигтех стал одним из главных бенефициаров развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и сейчас компания занимает около 80% рынка высокотехнологичных чипов, которые используются в этой сфере. На фоне ажиотажа вокруг ИИ в 2023 году акции NVIDIA взлетели почти на 240%, а с начала этого года прибавили еще около 50%.

В предыдущие дни акции NVIDIA также показывали сильную динамику. Во вторник, 13 февраля, компания впервые за два десятилетия обогнала по капитализации Amazon, сместив ее с четвертого места в списке американских компаний с самой большой капитализацией. Теперь у NVIDIA уже третья строчка в этом рейтинге. Но превзойти двух других гигантов - Microsoft и Apple - чипкейкеру будет намного сложнее.

Пока топ-5 самых дорогих компаний США выглядит так:

Microsoft - капитализация по итогам основной торговой сессии 14 февраля составила $3,04 трлн;

Apple - капитализация $2,84 трлн;

NVIDIA - чуть менее $1,83 трлн;

Alphabet - $1,82 трлн

Amazon - чуть менее $1,78 трлн.

NVIDIA опубликует отчетность за четвертый квартал в среду, 21 февраля. Аналитики ожидают, что компания вновь представит высокие результаты и прогнозы. Так, консенсус-прогноз предполагает, что NVIDIA сообщит о росте выручки в три раза, до $20,37 млрд. Скорректированная чистая прибыль, по оценкам Уолл-стрит, увеличилась более 400% и составила $11,38 млрд.

На NVIDIA стала заложником крайне позитивных ожиданий рынка. Если они хоть отчасти не оправдаются, то котировки чипмейкера могут рухнуть.

"Рынок признает NVIDIA королем ИИ. Но если у NVIDIA будет один плохой квартальный отчет, если они сильно не превзойдут ожидания инвесторов, то за одну торговую сессию на постмаркете акции могут упасть на 20% или 30%", - предупредил генеральный директор инвестиционной компании Longbow Asset Management Джейк Доллархайд.

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