Diablo IV станет бесплатной

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер провел подкаст, в рамках которого обнародовал видение будущего Xbox.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал DTF.

В первую очередь частично подтвердились ранние утечки: Microsoft анонсировала выход четырех своих эксклюзивных игр на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Названия проектов пока не раскрыты, но Спенсер заявил, что среди них нет Starfield и Indiana Jones and the Great Circle. Предполагается, что речь идет о Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded. При этом компания не исключает возможности выпускать другие свои игры на платформах конкурентов в будущем.

Microsoft продолжит инвестировать в развитие своей платформы и поддерживать эксклюзивность большинства своих игр от внутренних студий. Спенсер отметил, что консольные эксклюзивы станут менее актуальны в следующем десятилетии из-за изменения трендов в индустрии.

Игры Activision, Blizzard и King станут доступны в Game Pass с весны 2024 года. Первой из них будет Diablo IV, которая пополнит библиотеку 28 марта на ПК и Xbox. Остальные игры будут добавляться в Game Pass в течение года. Подробности о Call of Duty и других проектах пока не разглашаются.

Игры от внутренних студий Xbox и дальше будут доступны в Game Pass в первый день релиза. Консоли остаются приоритетным направлением для компании, а подписка Game Pass не появится на конкурирующих платформах.

Кроме того, Microsoft готовится представить в конце 2024 года нечто новое, связанное с Xbox. По слухам, новинкой может оказаться портативная версия Xbox. При этом консоль следующего поколения уже находится в стадии разработки. Компания обещает самый большой технологический скачок в истории платформы, но дата выхода приставки пока не называется.

Вместе с тем стало известно, что количество подписчиков Game Pass достигло 34 млн человек, а также то, что в июне 2024 года пройдет большая презентация Xbox.