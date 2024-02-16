ChatGPT запустил нейросеть для генерации видео

Американская технологическая компания OpenAI, создавшая интеллектуальный чат-бот ChatGPT, объявила о запуске нового инструмента на основе искусственного интеллекта (ИИ) под названием Sora.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он предназначен для создания видеороликов по текстовому описанию, сообщается на официальном сайте предприятия.

Согласно описанию, Sora "может создавать реалистичные и творческие сцены на основе текстовых инструкций" продолжительностью до одной минуты.

В компании отметили, что ИИ-модель представляет, как описанные объекты существуют в реальном мире, а также может точно интерпретировать реквизит и создавать "убедительных персонажей, выражающих яркие эмоции".

Нейросеть также способна генерировать видео на основе неподвижного изображения, создавать недостающие кадры в готовых видеороликах или дополнять их.

В OpenAI предупредили, что Sora способна ошибаться при моделировании сложных сцен.

В настоящее время ИИ-инструмент тестируют так называемые "красные команды", которые оценивают модель на предмет потенциального вреда и рисков.

"Мы будем привлекать политиков, преподавателей и художников по всему миру, чтобы понять их проблемы и определить положительные варианты использования этой новой технологии", - заявили в OpenAI.