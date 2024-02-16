У Google появится новый конкурент

Компания OpenAI, известная своим чат-ботом ChatGPT, планирует запустить собственный поисковик, который будет конкурировать с Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в этом проекте также принимает участие Microsoft, сообщает The Information со ссылкой на источник, близкий к OpenAI.

Согласно источнику, OpenAI разрабатывает собственный "поисковый продукт". Детали проекта пока не раскрываются, но известно, что он будет частично основан на поисковой системе Bing от Microsoft. Это вполне ожидаемо, учитывая тесные партнерские отношения между двумя компаниями и то, что Microsoft является одним из крупнейших инвесторов OpenAI.

Пока неясным остается то, как будет работать поисковик OpenAI, будет ли он работать на основе искусственного интеллекта, и если да, то чем он будет отличаться от ChatGPT и Bing.

Стоит отметить, что уже существует поисковая система Perplexity AI, которая базируется на искусственном интеллекте, но не смогла завоевать популярность среди пользователей. Кроме того, поисковик Bing от Microsoft работает на основе актуальных языковых моделей GPT от OpenAI.